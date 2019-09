Auf der gamescom 2019 konnte ein Multiplayer-Match (2-gegen-2) von A Year Of Rain angespielt. Die ca. 20 Minuten lange Partie erinnerte sehr schwer an WarCraft 3, und zwar in Sachen Spielablauf, Spielgefühl und Benutzeroberfläche. Die Inspirationsquelle ist mehr als deutlich. Drei Fraktionen treten auf dem Schlachtfeld gegeneinander an, und zwar das noble Haus Rupah, die wilden Nomaden oder die rastlosen Untoten.