Video "Official Sizzle Reel" zu Stadia für Android - 4Players.de

Folgende Spiele werden bei Stadia (zum Kauf) verfügbar sein: DragonBall Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Power Rangers: Battle For The Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus, Thumper, Grid, Samurai Shodown, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, Final Fantasy 15, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis und Just Dance 2020.