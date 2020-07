Video "Connect 7.14.2020" zu Stadia für Stadia

Google hat mich mit Stadia positiv überrascht! Ich hätte nicht gedacht, dass Spielestreaming in 4K mit HDR so gut aussehen, sich mit 5.1-Sound so gut anhören und sich gleichzeitig aufgrund der geringen Latenz so direkt anfühlen kann. Noch nie präsentierte sich diese Technologie für Spiele so eindrucksvoll wie hier! Trotzdem wirkt der Start der Plattform unnötig überhastet: Viele zentrale Funktionen fehlen noch, beim Spielen über den Browser oder Mobilgeräte muss man weiterhin mit zahlreichen Einschränkungen leben und ohne die Handy-App lässt sich im TV-Betrieb oder mit Chrome weder im Store stöbern noch dürfen wichtige Einstellungen vorgenommen werden. Dadurch kann auch der gut designte Stadia-Controller sein gesamtes Potenzial noch nicht abrufen, doch die grundlegende Steuerung geht mit dem Eingabegerät dank der soliden Qualität und ordentlichen Rumble-Effekten schon gut von der Hand. Eine Hemmschwelle dürfte für viele potenzielle Interessenten der komplette und kostenintensive Neuaufbau der Spielebibliothek darstellen. Da es keine Download-Option gibt, ist man außerdem immer vom eigenen Provider und Googles Rechenzentren abhängig, denn ohne eine Verbindung zum Internet geht hier nichts. Sollte sich Google – warum auch immer – dazu entschließen, den Service einzustampfen, verliert man damit gleichzeitig den Zugang zur Software, für deren Nutzung man bezahlt hat. Trotzdem wirkt die Preisgestaltung des Pro-Abos mit 9,99 Euro pro Monat relativ fair, da man nicht nur die maximale Qualität, sondern auch Rabatte im Store und sogar kostenlose Spiele erhält. Ob sich Stadia lohnt, ist eigentlich ein Rechenspiel: Hat man bereits eine stattliche Spielebibliothek und eine moderne, stationäre Plattform, ergibt der Umstieg nur wenig Sinn. Wer dagegen nicht in teure Hardware investieren will, eine flotte Internetleitung hat und sich auf Streaming sowie den Aufbau einer neuen Spielebibliothek einlassen möchte, bekommt mit Stadia ein überraschend gutes Erlebnis. Das wahre Potenzial der Google-Plattform wird sich aber vermutlich erst bei exklusiven Produktionen und nach der Implementierung aller Funktionen zeigen. Daher bin ich gespannt, wie es für Stadia weitergeht und wie die anderen Hersteller mit Project xCloud & Co dagegenhalten werden.