The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3



New Allies

NIS America und Nihon Falcom stellen Rean Schwarzers neue Verbündete aus dem im Herbst 2019 auch in Europa erscheinenden PS4-Rollenspiel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 vor.

09.05.2019

