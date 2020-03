Shantae and the Seven Sirens



Loading Loading 1:18 Min.

Teaser Trailer

Shantae and the Seven Sirens wird am 28. Mai 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Hüftschwung-Heldin Shantae wird in ihrem fünften Abenteuer zusammen mit ihren Freunden auf eine…

29.03.2020

Views: 69