Video "Developer-Diary" zu Beyond a Steel Sky

Tatsächlich führt Beyond a Steel Sky die Geschichte um Robert Foster also originalgetreu fort, da es wie der Vorgänger ein weder spielerisch noch erzählerisch allzu anspruchsvolles, dafür aber sehr ansehnliches Adventure mit sympathischen Haupt- und Nebencharakteren sowie einer unterhaltsamen Geschichte ist. Schön, dass man das stilvolle Union City dabei als plastische Kulisse erkundet und dass sich viele Rätsel um das Manipulieren der Umgebung drehen; das ist inhaltlich sinnvoll und verleiht den Kulissen zusätzliche Substanz. Es fühlt sich ein bisschen so, als würde man Life is Strange mit einer wesentlich stärkeren Gewichtung der Rätsel spielen – es fühlt sich allerdings auch so an, als hätte das Spiel noch einige Wochen Entwicklungszeit nötig gehabt, denn die vielen Programmfehler hatten mich irgendwann glatt aus dem Spiel gerissen. Nun stolpert man selten über drastische Fehler, aber wenn man stundenlang seltsam geknickte Köpfe ansieht, die Kamera zuverlässig in Wänden und Körpern verschwindet, man nicht alle Optionen eines wichtigen Menüs mit dem Gamepad auswählen kann oder ein gelöstes Rätsel nicht erkannt wird, dann reibt man sich irgendwann leider daran auf. Ohne diese Fehler könnte Beyond a Steel Sky ein richtig gutes Spiel sein. Mit ihnen kann ich es hingegen nur Fans empfehlen, die bereit sind mindestens ein Auge fest zuzudrücken.