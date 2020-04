Aokana - Four Rhythms Across the Blue



Ankündigungs-Trailer (PS4 & Switch)

PQube und NekoNyan werden die Visual Novel Aokana - Four Rhythms Across the Blue im Sommer 2020 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen.

29.04.2020

