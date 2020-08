The Elder Scrolls Online



Loading Loading 1:54 Min.

Stonethorn (DLC) Gameplay Trailer

Die Verlieserweiterung Stonethorn und das Update 27 werden am 24. August auf PC/Mac sowie Stadia und am 1. September auf PlayStation 4 und Xbox One für The Elder Scrolls Online erscheinen. Die beiden Verliese…

08.08.2020

Views: 44