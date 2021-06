Video "Ubisoft Forward Juni 2021" zu Assassin's Creed Valhalla

Warum das gigantisch große und sehr ansehnliche Assassin’s Creed Valhalla einen Gold-Award verdient, habe ich hoffentlich schon im Test vor zwei Wochen erläutert. Trotz zu alberner Nebenquests, wenig Waffen-Sammel-Motivation und orientierungslosen Umherirrens im Fertigkeitenbaum kann man in England wahnsinnig viel Tolles und Schönes erleben: atemberaubende Panoramen auf dem Pferderücken, leichte Klettertouren in römischen Ruinen, simple Meuchelmorde in Kirchen und Klöstern, spannende Schatzsuchen unter Tage, wilde Räubertouren mit den Wikingerkollegen. Auf PS5 sieht das ebenso stark aus wie auf der Xbox Series X - von etwas unschönem Tearing abgesehen macht die Version eine super Figur, ohne allerdings die Möglichkeiten des DualSense-Controllers klug zu nutzen. Unterm Strich mehr Spielspaßprozente kann ich der PS5-Fassung im Vergleich zu PS4 Pro und Xbox One X aber nicht attestieren, wenngleich die Ladezeiten bei einem Open-World-Abenteuer deutlicher ins Gewicht fallen als zuletzt bei Call of Duty: Black Ops Cold War. Trotzdem: So richtig nach Next-Gen fühlt sich das starke Valhalla auch auf einer PS5 nicht an!