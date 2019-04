Video "Kickstarter-Trailer" zu Bloodborne: The Board Game für Spielkultur - 4Players.de

Cool Mini or Not (CMON) wird nach Ostern, am 23. April 2019, die Kickstarter-Kampagne für Bloodborne: The Board Game starten. Das Brettspiel ist ein Dungeon-Crawler mit Miniatur-Figuren. Die Charakter-Entwicklung basiert auf Karten und die Zusammenstellung eben dieser. Jeder Charakter beginnt mit dem gleichen generischen Deck und erhält langsam neue Karten (Waffen, Skills), die verändern, wie man in bestimmten Situationen kämpfen kann.