Video "E3 2019: Trailer" zu Persona 5 Royal - 4Players.de

Enter the Gungeon: House of the Gundead



E3 2019: Ankündigungs-Trailer

Auf der E3 2019 haben Devolver Digital, Griffin Aerotech und Doge Roll den Lightgun-Shooter Enter the Gungeon: House of the Gundead angekündigt, der 2020 in die Spielhalle kommen soll.

10.06.2019

