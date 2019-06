Madden NFL 20: Superstar Journey - Face of the Franchise ft. Patrick Mahomes

EA Sports hat Madden NFL 20 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das American-Football-Spiel wird am 2. August 2019 erscheinen. "Coverstar" ist Patrick Mahomes. Madden NFL 20 wird den neuen Karriere-Kampagnen-Modus "Face of the Franchise: QB1" enthalten, der schwer an The Journey aus FIFA erinnert, aber mehr Personalisierungsoptionen verspricht.