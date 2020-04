Old World: Ankündigung

Old World spielt in der klassischen Ära, in der man sowohl ein Imperium als auch die größte Dynastie seiner Zeit aufbauen darf. Neben den typischen 4X-Globalstrategie-Elementen wird es ein dynamisches Ereignissystem mit relevanten Entscheidungen geben - und es wird wichtig sein, seine Dynastie zu formen, denn die Herrscher sind sterblich und regieren nicht ewig.