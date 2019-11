In den letzten Monaten hat Paramount Pictures nach der weitreichenden Kritik das Aussehen des blauen Igels im Kinofilm Sonic The Hedgehog geändert. Heute wurde das neue Charakter-Design im Trailer enthüllt. Die neue Version von Sonic (u.a. mit größeren Augen) orientiert sich wesentlich stärker am Original von Sega. Der Film wird am 20. Februar 2020 hierzulande in den Kinos anlaufen.