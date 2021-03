Entwickler Ironward und Publisher 505 Games geben im folgenden Trailer einen Überblick über die Missionsvarianten, die es in dem taktischen Survival-Abenteuer The Red Solstice 2: Survivors geben wird. Der Nachfolger von The Red Solstice soll 29,99 Euro kosten und wird am 17. Juni 2021 für PC erscheinen.