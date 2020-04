In SnowRunner führt man wichtige Lieferungen in einer weitläufigen Welt durch und schafft dabei neue Verbindungen wie Brücken, was fast nach einem neuen Spiel aus dem "Strand-Genre" klingt. Das haben sich auch Saber Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment gedacht und den folgenden "United We Drive Trailer" als Parodie auf Death Stranding veröffentlicht.