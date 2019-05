Railroad Corporation von Entwickler Corbie Games (Bounty Train) und Herausgeber Iceberg Interactive ist für PC via Steam in den Early Access gestartet. Der Preis beträgt 29,99 Euro. In dem Zugmanager-Strategiespiel errichtet man ein Schienennetz, kauft Züge, erweitert seinen Zugbestand und baut seine Bahngesellschaft in den Städten aus. Schauplatz ist Nordamerika im 19. Jahrhundert.