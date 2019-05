The Elder Scrolls Online: Elsweyr



Loading Loading 6:02 Min.

Necromancer Developer Deep Dive

Mit der Erweiterung The Elder Scrolls Online: Elsweyr wird die Charakterklasse "Nekromant" in The Elder Scrolls Online eingeführt. Wie schon der Hüter aus The Elder Scrolls Online: Morrowind besitzt der…

05.05.2019

Views: 605