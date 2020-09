Video "Red Patriot Trailer - Die Rückkehr der Bodarks" zu Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint weiß nicht, was es sein möchte! Taktik-Shooter? Action-Rollenspiel? Shooter-Looter? Letztendlich sitzt es zwischen allen Stühlen. Die taktischen Gefechte mit ihren Stealth-Elementen, der überzeugenden Schussmechanik sowie der Freiheit bei der Bewältigung der Missionen sind gut gelungen. Nahezu überall ist das Spiel eine Spur besser als Ghost Recon Wildlands. Man vermisst allerdings mehr technische Gimmicks, sinnvolle Gegenmittel gegen die Drohnen, besseres Bugfixing und clevere Computergegner. Zudem wirkt der Survival-Kram fast überflüssig. Die Geschichte wird langatmig bis lächerlich inszeniert und mit wenig treffenden Dialogen versehen. Hinzu kommt ein Beutesystem, das trotz Beibehaltung der One-Headshot-One-Kill-Mechanik viel zu überladen wirkt - so verkommt das Spiel zu einem Collectathon. Hinzu gesellen sich nahezu alle Games-as-a-Service-Methoden und Fortschrittssysteme, die gerade in Umlauf sind. Klar motiviert die Jagd nach neuer Ausrüstung! Aber in einem Taktik-Shooter will ich vor allem eines: die Missionsziele so effizient wie möglich nach eigenem Muster lösen! Was Breakpoint ja auch bietet. Wozu also noch diese Beutespirale? Auch die große und hauptsächlich von Patrouillen bevölkerte Spielwelt, die nach der Blaupause von Assassin's Creed Origins gegen Skell-Credits im überflüssigen Social-Hub (Erewhon) hergestellt wurde, kann letztlich keine Sogwirkung entfalten. Dass Ghost Recon Breakpoint trotz dieser Defizite noch ein knappes Befriedigend erreicht, liegt vor allem daran, dass es in seinen besten Momenten und vor allem dank der spielerischen Freiheit richtig Laune machen kann. Aber das militärische Erlebnis wurde schlimm zugekleistert mit Zusatzfunktionen aus anderen Spielen. Ghost Recon Breakpoint fehlt der eigene Charakter - der Charakter, den die Reihe vor langer Zeit einmal hatte.