Am 2. November 2021 wird Operation Motherland für Ghost Recon Breakpoint erscheinen. In Operation Motherland wird man Karen Bowman und den Outcasts helfen die Insel Auroa zu befreien, die sich im Mittelpunkt eines aufkommenden Konflikts befindet. Neu sind ebenfalls mehrere Waffen, darunter die M110, die ACR und die SR-1, eine neue Gegner-Fraktion, kosmetische Items und russische Fahrzeugskins in Marias Shop.