Video "Kickstarter-Trailer" zu Afterlight für PC - 4Players.de

Quantic Dream



Loading Loading 0:56 Min.

Demos der PC-Versionen

Quantic Dream hat konkretere Angaben zu der Veröffentlichung der PC-Versionen von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bekannt gegeben. Heavy Rain wird am 24. Juni 2019 für 19,99 Euro…

16.05.2019

Views: 68