Video "RTX-Trailer" zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War: RTX-Trailer

Call of Duty: Black Ops Cold War wird Raytracing-Effekte für die Schattendarstellung (wie schon der Vorgänger) und sehr wahrscheinlich auch für Reflexionen nutzen. DLSS 2.0 wird der Shooter von Treyarch, Raven und Beenox ebenso unterstützen - sowie Nvidia Reflex (optimiert die Systemlatenz in kompetitiven Spielen), Nvidia Ansel (Foto-Modus in der Kampagne) und Nvidia Highlights (automatische Highlight-Videos im Multiplayer).