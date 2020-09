Video "Multiplayer-Reveal" zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision hat heute den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War vorgestellt. Der Multiplayer bietet Cross-Play und Cross-Progression (Fortschritt via Activision-Konto) über alle Plattformen hinweg. Die Multiplayer-Reise führt Operator um die ganze Welt: von der angolanischen Wüste (Map-Name: Satellite) zu den gefrorenen Seen von Usbekistan (Crossroads), auf die Straßen von South Beach (Miami), in die eisigen nordatlantischen Gewässer (Armada) und ins Herz der UdSSR (Moscow). Die Schlachten finden an Land, auf dem Wasser und in der Luft statt, was der Trailer (Spielszenen stammen von einer PlayStation 5) veranschaulicht.