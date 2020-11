Nioh 2



Loading Loading 1:11 Min.

The Complete Edition Announcement Trailer

Die PC-Version von Nioh 2 wird am 5. Februar 2021 via Steam erscheinen. Das Spiel erscheint als "The Complete Edition", die das Hauptspiel und die drei Erweiterungen "Der Schüler des Tengu", "Dunkelheit in der…

13.11.2020