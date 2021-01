Video "Season One - Firebase Z Trailer" zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Nach Modern Warfare, Call of Duty Mobile, Warzone und Modern Warfare 2 Remastered ist Black Ops Cold War schon mein fünfter Call-of-Duty-Test in nur 13 Monaten. Trotzdem hab ich noch nicht genug - denn auch diese Serienepisode macht vieles richtig: Die Steuerung finde ich perfekt, das Treffer-Sounddesign extrem gut, auch die Grafik beeindruckt an vielen Stellen. Schade nur, dass quasi kein optischer Unterschied zwischen PS4 Pro und Xbox Series X besteht. Ravens Kampagnen-Ansatz, eine Spionage-Geschichte mit viel Schleichen, ein bisschen Beweise-Suchen und dazwischen derber Action zu inszenieren, begrüße ich - leider sind nicht alle Einzelteile so hervorragend wie der Shooter-Kern und der Story-Modus viel zu schnell vorbei. Ähnliches gilt für den Multiplayer-Part - der überzeugt in puncto Mechanik und Map-Design, setzt bei Klassen & Co. aber keine neuen Akzente und bietet mit nur acht Maps für die Standardmodi ein zu kleines Kartenpaket. Unterm Strich ist Black Ops Cold War also ein solider Jahrgang - die alljährliche Shooter-Dosis schmeckt Serienfans gut, muss sich im direkten Vergleich aber Infinity Wards Modern Warfare geschlagen geben.