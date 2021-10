PlayStation Now



Loading Loading 0:30 Min.

Neue Spiele im Oktober 2021

Sony erweitert das Aufgebot seines Spiele-Streaming-Diensts PlayStation Now im Oktober 2021 mit The Last of Us Part 2, Fallout 76, Desperados 3, Amnesia Collection, Final Fantasy 8 Remastered und Yet Another Zombie…

07.10.2021