NYX: The Awakening



gamescom 2019: Ankündigungs-Trailer

Black Sail Games und All in! Games haben das in den 1980er Jahren spielende Action-Adventure NYX: The Awakening angekündigt, das 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll.

22.08.2019

