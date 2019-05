Mutant Year Zero: Seed of Evil: Ankündigung

Die Erweiterung soll an das Ende von Road to Eden anknüpfen und verspricht neue Inhalte, die "mehrere Stunden" lang sein sollen. Im Add-on lauert eine neue Gefahr. Bedrohliche Wurzeln und Pflanzen sind herangewachsen - auch auf "The Ark". Sie scheinen den Geist von Freund und Feind übernehmen zu können.