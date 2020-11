Phantom Brigade wird am 16. November 2020 in den Early Access im Epic Games Store starten. Der Titel von Brace Yourself Games (Crypt of the NecroDancer, Industries of Titan) ist ein Taktikspiel mit Kampfrobotern, das ähnlich wie Frozen Synapse auf eine kreative Mischung aus Echtzeit- und Rundenkämpfen setzt.