Frozenbyte, die finnischen Entwickler der Trine-Reihe, haben mit Starbase einen ambitionierten Weltraum-Baukasten für PC angekündigt. Das Team arbeitet bereits seit knapp fünf Jahren im stillen Kämmerlein an dem Titel. Das an "Minecraft im Weltall" erinnernde Spiel soll im Laufe des Jahres in den Early Access auf Steam starten.