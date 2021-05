Video "Capital Ships Feature Video" zu Starbase für PC

Starbase wird am 17. Juni 2021 in den Early Access auf Steam starten. Das ambitionierte Großprojekt von Frozenbyte (Trine-Reihe) wird als MMO (Massively Multiplayer Online-Spiel) beschrieben, das sich auf Bau und Gestaltung von Raumschiffen und Raumstationen, Erkundung, Ressourcenbeschaffung, Crafting, Handel und Kampf konzentriert. Zur Einstimmung auf den anstehenden Verkaufsstart haben die Entwickler das folgende Video veröffentlicht, in dem die "Capital Ships" vorgestellt. Diese Raumschiffe können so groß wie Raumstationen sein.