Kingdom Come: Deliverance - A Woman's Lot: Launch-Trailer

Die vierte und letzte Erweiterung "A Woman's Lot" ("Das Los einer Frau") ist für Kingdom Come: Deliverance auf PC erschienen. Der DLC kostet 11,99 Euro auf Steam und GOG.com. Das Add-on wird am 11. Juni 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.