Video "Early Access Launch Trailer" zu Second Hand: Frankie's Revenge für PC - 4Players.de

Second Hand: Frankie's Revenge ist in den Early Access auf PC via Steam gestartet (Preis: 14,99 Euro). In dem kooperativen Actionspiel für bis zu vier Spieler (lokal und online) nach Twin-Stick-Shooter-Tradition steuert man Kampfroboter, die aus Haushaltsgeräten wie Wasserkocher, Kühlschrank oder Waschmaschine bestehen und kämpft mit Kettensägen, Tennisball-Werfer, einer zeitverzerrende Uhr und Co. gegen eine Invasion von außerirdischen Robotern.