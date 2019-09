Bandai Namco Entertainment Europe (Publisher) zeigt die ersten Spielszenen aus Jumanji: Das Videospiel im folgenden Trailer. Das farbenfrohe Spielgeschehen erinnert stilistisch an Fortnite - nur mit ungelenken Animationen. Darüber hinaus ist der Veröffentlichungstermin vorverlegt worden. Das Action-Adventure wird am 08. November 2019 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.