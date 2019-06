Zum Abschluss von EA Play 2019 ist die Erweiterung Die Sims 4: Inselleben angekündigt worden. Das Add-on wird am 21. Juni 2019 für PC und Mac (39,99 Euro) sowie am 16. Juli 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Add-on darf man sich ein eigenes Paradies auf Sulani erschaffen.