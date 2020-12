Video "Feature Discovery Series Episode 9: VR" zu Microsoft Flight Simulator

Der Microsoft Flight Simulator ist eine beeindruckende Simulation, die zeigt, was mit Cloud- und KI-Power machbar ist: schließlich kann man die ganze Welt erkunden, obgleich hier und da längst nicht alles stimmt. Hinter der leistungshungrigen, aber bildschönen Fassade und den detailverliebt nachgebildeten Flugzeugen versteckt sich eine komplexe Flugsimulation, die sich dank zahlreicher Optionen überraschend vielfältig anpassen lässt. Wetterdarstellung, 3D-Wolken, Cockpits und das physikalische Flugmodell bei den kleineren Flugzeugen suchen jedenfalls ihres Gleichen, während der Autopilot und andere Macken das Gesamterlebnis schon stören - und nahelegen, dass die Testflüge etwas zu früh beendet wurden, gerade bei den großen Flugzeugen. Außerdem dürfte es schon mehr spielerische Elemente abseits der Herausforderungen geben. Optionale Missionen oder eine Kampagne hätten das Gesamtflugpaket aufgewertet. Doch trotz seiner Macken setzt die Flugsimulation neue Maßstäbe und ist in vieler Hinsicht ein vor allem technischer Meilenstein.



Zweites Fazit von Eike Cramer:



Flight Simulator 95 und 98 waren zwei meiner ersten Videospiele - und trotz meiner irrationalen Flugangst bin ich bis heute fasziniert von der Fliegerei im Großen und Kleinen. Kurz: Ich habe eine ausgeprägte Schwäche für Flugsimulatoren aus dem Hause Microsoft. Asobo hat für mich mit dem Microsoft Flight Simulator also einen Traum wahr gemacht: Ich kann virtuell die ganze Welt umrunden, mit Buschflugzeugen durchs Outback brettern, mit einer Cessna 172 Skyhawk entspannt Kanada erkunden oder mit einem Airliner hoch über den Wolken Linieflüge absolvieren. Und das ist in diesem Umfang nicht nur einmalig, sondern auch absolut großartig. Die Technik der Umgebungsgenerierung, der Lichtstimmungen, Wolken und Wetter ist dabei nicht weniger als atemberaubend - aber auch das Flugmodell und die Flugzeuge gehören zum besten am virtuellen Himmel, auch wenn man gerade bei den Verkehrsflugzeugen nicht ganz an die teuren Premium-Modelle von Drittentwicklern wie PMDG oder Aerosoft heranreicht. Schade sind aber die kleinen und großen Fehlerchen und Bugs, die den Gesamteindruck trüben: sporadische Abstürze, ein sich aufhängendes Wettersystem, zum Teil massive Probleme mit dem Autopiloten, zum Teil fehlerhafte Angaben und merkwürdige Funksprüche der Luftraumüberwachung und fehlende Checklisten stören das hervorragende Bild. Doch mit dem klugen Launcher-System, einer wegweisenden Cloud-Technologie, der direkten Einbindung des Marktplatzes für Drittanbieter sowie einer Schnittstelle zum Hardcore-Simulationisti-Netzwerk VATSIM dürfte der Flight Simulator über Jahre hinweg der Gold-Standard für die zivile Luftfahrt-Simulation werden - so wie es sein Vorgänger beinahe 14 Jahre lang war. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe hier gerade die Startfreigabe auf Bahn 23 bekommen. Wir sehen uns über den Wolken! … 80 Knots … V1 … rotate … positive rate … gear up