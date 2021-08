Video "Germany, Austria, Switzerland World Update Teaser - gamescom 2021" zu Microsoft Flight Simulator

Der Microsoft Flight Simulator war auch beim gamescom 2021 Xbox Stream ein größeres Thema. So haben die Entwickler bestätigt, dass das World Update 6 erst am 7. September abheben wird. Es umfasst neue Luftbilder, hochauflösende Höhenkarten und mehrere "3D-Städte" in Deutschland, Basel in der Schweiz sowie Graz und Wien in Österreich. Das Entwicklerteam hat zudem etwa 100 berühmte Orte (Points of Interest / POIs) und mehrere Flughäfen wie Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen nachgebildet. Das Update beinhaltet zusätzlich neue Erkundungsflüge, Lande-Herausforderungen und "Bush Trips" in das Herz Europas.