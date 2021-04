Die Age of Empires 2: Definitive Edition bekommt einen Koop-Modus spendiert. Im "Sommer 2021" wird die zweite Erweiterung "Dawn of the Dukes" erscheinen. Age of Empires 3: Definitive Edition wird am 13. April mit der US-Zivilisation erweitert. Später soll noch ein Add-on folgen, in dem die afrikanischen Zivilisationen im Mittelpunkt stehen werden.