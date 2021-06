Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy



E3 2021: Trailer

Ludomotion und Big Sugar geben aktuelle Einblicke in das Action-Rollenspiel Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, das 2022 für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen soll.

11.06.2021