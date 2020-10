Video "Preview: Klettern" zu Immortals Fenyx Rising

Das Action-Adventure in dem griechischen Fantasy-Themenpark erinnert weiterhin schwer an Action-Abenteuer à la The Legend of Zelda (vor allem Breath of the Wild), Darksiders oder Genshin Impact, zieht seinen besonderen Reiz aber aus der stimmungsvollen "Märchenwelt", die weitgehend ohne klassische "Questgeber" oder Personen mit Ausrufezeichen über den Köpfen auskommt. Stattdessen entdeckt man die möglichen Aufgaben/Quests durch die Erkundung der offenen Spielwelt oder in dem man die höchsten Statue bzw. den höchsten Berg der Region erklimmet und sich einen Eindruck von ganz oben macht - eine Ausdauer-Anzeige visualisiert, wie lange und wie weit man noch klettern kann.