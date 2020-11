Video "Anime-Trailer" zu Immortals Fenyx Rising

Ubisoft möchte mit dem Anime-Trailer auf die Veröffentlichtung von Immortals Fenyx Rising einstimmen. In dem kurzen Animationsfilm, der von CLM BBDO erstellt wurde, kämpft Fenyx gegen Kreaturen aus der griechischen Mythologie wie den Minotaurus, den Zyklopen und den Greif, während "How You Like Me Now" von The Heavy im Hintergrund läuft. Mit dem Schwert des Achilles, der Axt des Atalanta und dem Bogen des Odysseus besiegt Fenyx die Monster eines nach dem anderen ...