Ubisoft hat Roller Champions auf der E3-Pressekonferenz angekündigt. Das teambasierte Sportspiel, in dem sich Spieler ihren Weg durch Arenen bahnen, ihren Gegnern ausweichen und so viele Punkte wie möglich erzielen müssen, ist ein Free-to-play-Titel für PC. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an.