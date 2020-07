Square Enix und People Can Fly haben ein neues Video zu Outriders veröffentlicht, das einen Einblick in die Story und die Reise von den Ruinen der alten Welt hinein ins Unbekannte gewähren soll. Der kooperative Sci-Fi-Shooter soll Ende 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox One X sowie 2021 für Google Stadia erscheinen.