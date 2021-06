Video "E3 2021: Teaser (mit Spielszenen)" zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 für Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: E3 2021: Teaser (mit Spielszenen)

Die ersten Spielszenen aus dem Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild waren der "große" Abschluss der Nintendo-Direct-E3-Show. Der Handlungsort des Action-Abenteuers wird im zweiten Teil um "die Lüfte über Hyrule" erweitert. In dem Video sind mehrere fliegende Inseln zu sehen, die Link mit neuen und teilweise sehr durchdringenden Fertigkeiten erkunden kann. Das Spiel wird allerdings erst 2022 für Switch veröffentlicht.