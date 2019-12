Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order



Rise of the Phoenix DLC Trailer

Die zweite Erweiterung "Rise of the Phoenix" für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order wird am 23. Dezember 2019 erscheinen. Phoenix, Gambit, Iceman und Cable werden als spielbare Charaktere hinzugefügt.

13.12.2019

