Lost Words: Beyond the Page: PAX Gameplay Spotlight and Release Date Reveal

Lost Words: Beyond the Page wird am 27. März 2020 zeitexklusiv für Stadia erscheinen. Ein Jahr später soll das narrative 2D-Abenteuer auch auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht werden. Passend dazu ist ein neues Video veröffentlicht worden, in dem Izzy's Geschichte in den Vordergrund gerückt wird, die sie anhand farbenfroher Einträge aus ihrem Tagebuch erzählt.