Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy: Early Access Launch Trailer

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy ist im Epic Games Store in den Early Access gestartet. Das Spiel ist ein prozedurales Roguelite-Rollenspiel in einer riesigen Fantasy-Welt - mit Permadeath (kein automatisches Speichern, kein schnelles Laden). Wenn der Charakter stirbt, bleibt dieselbe Welt bestehen und kann mit anderen bzw. neuen Charakteren erkundet werden.