Nach dem The C64 Mini im vergangenen Jahr (zum Test) wird in diesem Jahr The C64 Fullsize erscheinen. Das von Retro Games Ltd. entwickelte und von Koch Media vertriebene Gerät ist eine voll-lizenzierte Neuauflage des Heim-Computersystems der 80er-Jahre in Originalgröße. The C64 Fullsize wird am 5. Dezember 2019 im Handel erhältlich sein und 119,99 Euro kosten.