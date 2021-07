Video "Sorcerer Update Overview" zu Solasta: Crown of the Magister für PC

Solasta: Crown of the Magister: Sorcerer Update Overview

Tactical Adventures hat das Sorcerer-Update für Solasta: Crown of the Magister veröffentlicht. Es umfasst die Sorcerer-Klasse (Zauberer) mit drei Unterklassen und die Iron-Man-Schwierigkeitsoption (beides waren Ziele bei der Kickstarter-Kampagne). Neue Dungeon-Maker-Umgebungen, brasilianisch-portugiesische und russische Lokalisierungen, Mod-Unterstützung via Mod.io für GOG.com sowie den Xbox Game Pass und Bugfixes werden geboten.