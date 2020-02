One Punch Man: A Hero Nobody Knows: Launch Trailer

Bandai Namco Entertainment hat den Trailer zum Verkaufsstart von One Punch Man: A Hero Nobody Knows am 28. Februar 2020 für PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In dem Kampfspiel von Entwickler Spike Chunsoft (Jump Force, Danganronpa V3: Killing Harmony etc.) treten zwei Teams mit je drei Kämpfern und besonderen Spezial-Attacken gegeneinander an.